Андрей Кириленко: "Великолепный дебют Боломбоя для многих стал откровением"

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поздравил национальную сборную с победой над Чехией в матче отбора Кубка мира-2019, рассказал о первом матче Джоэла Боломбоя, назвал успех командным и рассказал, где команда проведет последний домашний матч цикла.

- Великолепный дебют, думаю, для многих стало откровением, что у нас появился такого уровня игрок, - подчеркнул Кириленко. - Мы очень рады. Для нас очень важно было сохранить хорошую атмосферу в команде, и кажется, это удалось. Вы видели - все ребята, выходившие на площадку, здорово помогали Джоэлу. Все равно для него это первая игра, Боломбой провел всего пару тренировок в сборной и для него все в новинку - партнеры, комбинации. Спасибо ребятам, что помогли ему адаптироваться.

- Не было опасений, что команда не успеет восстановиться после мясорубки в матче с Финляндией?

- Думаю, что физическая форма сейчас у всех оптимальная, ведь сезон в разгаре. Это помогает баскетболистам не выпадать из ритма. Действительно, с финнами была серьезная рубка, 7 тысяч болельщиков против нас. И я рад, что даже при такой отвратительной игре, проигрышной по сценарию, мы все-таки зацепились и в конце проявили характер. Именно в таких эпизодах закаляется команда. Может, то, что матч в Финляндии получился такой тяжелый, помогло ребятам раскрыться здесь.

- Кого можете отметить в домашней встрече?

- Сложно кого-то выделить, когда сразу несколько человек набирают примерно равное количество очков. Четверо-пятеро баскетболистов сыграли одинаково здорово - Хвостов провел великолепный матч, Кулагин, Боломбой, Ухов мне понравился, отрезками выглядел здорово, Фридзон все попал. Так что одного лучшего не было, была команда.

- В последнем окне где сборная России проведет домашний матч?

- В Перми. В феврале всех ждем. Задача еще не решена на 100 процентов. Впереди еще две игры, может быть всякое, вплоть до невыхода. Поэтому давайте держать наших игроков в тонусе. (Антон Бабошин)