Андрей Кириленко: "Сборная России обязана выходить в следующий раунд"

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что удовлетворен жеребьевкой отборочного турнира Кубка мира-2019, которая состоялась сегодня в Китае. Сборная России в квалификации сыграет с Францией, Бельгией и еще одной командой, которая определится по итогам предварительного раунда отбора.

- Что касается соперников, то я удовлетворен, - приводит ТАСС слова Кириленко. - Сборная Франции - одна из ведущих команд мира, это здорово, что в России смогут увидеть вживую в официальном матче сильных французских игроков. С бельгийцами мы сможем познакомиться на ближайшем чемпионате Европы, эта сборная попала в одну группу с нашей командой. Еще одного соперника узнаем позже, по результатам квалификации, но в любом случае сборная России должна выходить в следующий раунд, куда попадут по три лучшие команды из каждой группы.