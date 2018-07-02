Андрей Кириленко: "Давно не видел нашу сборную такой дерзкой. Возможно, футболисты вдохновили"

Президент РФБ Андрей Кириленко похвалил сборную России за игру первого отборочного раунда Кубка мира-2019 против Франции, несмотря на поражение 78:84. По мнению Кириленко, баскетболистов могла вдохновить сборная России по футболу, выигравшая накануне у Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (1:1, пенальти 4:3).

- Проиграли, но в концовке были шансы. И вообще, давно не видел нашу сборную такой дерзкой. Возможно, футболисты своей игрой вчера нашу команду так вдохновили. Большие звезды из НБА играют у французов, но мы выглядели более чем достойно. Так что даже чувство гордости есть после этой игры, - цитирует "Р-Спорт" Кириленко.

Сборная России на чемпионате мира по футболу