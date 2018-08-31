Алексей Швед: "Мозгов бы очень помог сборной, но постараемся справиться без него"

Лидер сборной России Алексей Швед сказал, как относится к отсутствию Тимофея Мозгова в команде, начавшей подготовку к отборочным матчам КМ-2019 с Чехией и Болгарией.

- Мозг постоянно приезжает в сборную, и если его сейчас нет, значит, он действительно не мог, - подчеркнул Швед. - Мы с ним постоянно на связи, переписываемся. Он бы нам сильно помог, но постараемся справиться без него, отобраться на чемпионат мира. Я несколько окон тоже пропустил. Ребята показывали хороший баскетбол, нам нужно просто продолжить.

- Чего ждете от клубного сезона, учитывая изменения в составах команд? Будет сложнее?

- Баскетбол постоянно развивается, появляются новые игроки. Поэтому еще рано что-то говорить, до начала сезона еще месяц. Когда начнутся игры, тогда и можно рассуждать и думать - кто как играет, что делают соперники.

- Вы сменили прическу.

- Да, постригся чуть по другому, надоело все время с одинаковой ходить. Новая требует больше ухода? Мне это не тяжело. (Антон БАБОШИН)