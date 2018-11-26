13 баскетболистов вызваны в сборную России на матчи квалификации ЧМ-2019

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич вызвал 13 игроков для подготовки к ближайшим матчам квалификации чемпионата мира-2019, сообщает РФБ в своем инстаграме. Состав выглядит следующим образом: защитники Дмитрий Кулагин, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов (все - "Локомотив-Кубань"), Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Иван Ухов (ЦСКА), форварды Евгений Валиев, Сергей Карасев (оба - "Зенит"), Никита Балашов ("Невежис"), Андрей Воронцевич (ЦСКА), Петр Губанов ("Химки"), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), центровые Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань"), Артем Клименко (УНИКС).
Предполагается, что 1 декабря к команде присоединятся форвард "Химок" Андрей Зубков и центровой ЦСКА Джоэл Боломбой, которые 29-30 ноября проводят со своими клубами матчи в Евролиге. Защитник "Химок" Алексей Швед пропустит матчи сборной из-за травмы.
Сборная России 30 ноября сыграет в гостях со сборной Финляндии, а 3 декабря примет в Химках сборную Чехии. На данный момент российская команда занимает в группе К третье место, дающее путевку на ЧМ-2019.
Тренировки перед играми квалификации Кубка мира-2019 будут проходить в УТЦ "Новогорск" и в баскетбольном центре "Химки". 🔺Состав сборной России при подготовке к ключевой встрече с финнами будет насчитывать 13 баскетболистов. Вчера в Новогорске после долгого перерыва вновь приветствовали @cevich20, в последний раз надевавшего майку сборной России более года назад - на Евробаскете-2017. Остальные 12 игроков уже выходили на площадку в квалификации Кубка мира-2019 (см. список на russiabasket.ru). 🔺Тренировки в Новогорске и баскетбольном центре "Химки" продлятся до 29 ноября, а вечером того же дня сборная России отправится в Финляндию, где 30-го числа на "Эспоо Арене" встретится с хозяевами площадки. 1 декабря команда Сергея Базаревича вернется домой и перед игрой с Чехией (3 декабря в Химках) рассчитывает на пополнение в лице форварда "Химок" Андрея Зубкова и центрового ЦСКА Джоэла Боломбоя. 📌Напоминаем журналистам, что медиа-день сборной России пройдет 27 ноября в УТЦ "Новогорск" (открытой для прессы будет заключительная часть тренировки - с 12.30). Требуется предварительная регистрация. #ГлавнаяКомандаСтраны #bingoboom #аэрофлот #adidas #здесьбаскетбол