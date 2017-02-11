"Звезды России" обыграли "Звезд мира" в Матче звезд Единой лиги ВТБ

В Сочи завершился первый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ. Команда "Звезд России" победила "Звезд мира" – 131:121. Дабл-дабл оформил форвард ЦСКА Виктор Хряпа, 28 очками отметился его одноклубник Андрей Воронцевич.

У иностранцев по 18 баллов набрали защитник армейцев Нандо Де Коло и Янис Блумс из ВЭФа. Напомним, что россиян возглавлял Евгений Пашутин из УНИКСа, а "Звезд Мира" – наставник ЦСКА Димитрис Итудис.

В конкурсе трехочковых бросков лучшим стал защитник "Зенита" Сергей Карасев, обошедший Райана Брокхоффа из "Локомотива" и того же Блумса. В соревновании по броскам сверху победил его одноклубник Янис Тимма, в финале превзошедший игрока "Автодора" Максима Колюшкина.

Единая лига ВТБ

Матч звезд

"Звезды России" – "Звезды мира" – 131:121 (45:40, 22:30, 36:28, 28:23)

Р: Воронцевич (28 + 7 подборов), Швед (27 + 8 подборов + 7 передач), Карасев (17), Колесников (11), Хряпа (11 + 10 подборов + 7 передач), Зубков (8), Быков (7), Понкрашов (7 + 7 передач), Воронов (7), Моня (5), Хвостов (2), Трушкин (1).

М: Де Коло (18), Блумс (18), Лэнгфорд (16), Элегар (14), Кейн (10), Тимма (9), Параховский (9), Миннерат (8), Брокхофф (7), Маркович (6), Рочести (3), Анджушич (3).