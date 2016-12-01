04:22 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Зубчич покинул "Автодор"

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"Автодор" принял решение расстаться с хорватским форвардом Томиславом Зубчичем. Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

– Зубчич – очень талантливый баскетболист. Но, к сожалению, определенные факторы не позволяют ему реализовать свой потенциал и раскрыться в полной мере, – приводит слова президента "Автодора" Владимира Родионова официальный сайт клуба. – Кроме того, Томислав – не любитель защищаться, в то время как быстрая автодоровская игра предполагает активную защиту.

Расстаемся с хорватским форвардом по обоюдному согласию. Благодарим Зубчича за вклад в победы "Автодора" и желаем ему удачи в дальнейшей карьере.

Дополнительная информация

http://www.avtodor.ru/index.php/news-events/item/2238-avtodor-parted-ways-with-zubcic

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