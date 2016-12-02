19:57 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Зубчич перебрался из "Автодора" в "Нижний Новгород"

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Хорватский центровой Томислав Зубчич подписал контракт с "Нижним Новгородом" до конца текущего сезона. 26-летний баскетболист начинал сезон в саратовском "Автодоре".

- Я рад оказаться в "Нижнем Новгороде"! – цитирует клубная пресс-служба Зубчича. - Слышал много хороших отзывов о клубе от своих знакомых, которые играли здесь, в том числе от Рашида Махалбашича. Для меня важно, что я продолжаю выступать в Единой лиге ВТБ, а теперь присоединюсь к борьбе в Еврокубке. Хочется как можно быстрее влиться в команду и начать работать в полную силу.

За саратовский клуб Зубчич провел 6 матчей, в которых в среднем набирал 11,8 очка и делал 5,2 подбора.

Дополнительная информация

http://www.nn-basket.ru/news/2843/

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