Зоран Лукич: "В наших отношениях с "Нижним Новгородом" произошла перезагрузка"

Спортивный директор "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич признался, что следил за командой после ухода с поста главного тренера 3 года назад. Также он отметил, что в его отношениях с клубом произошла перезагрузка.

Напомним, Лукич возглавлял "Нижний" с 2008 по 2014 год, после чего ушел в "Банвит". Под руководством Лукича "Нижний" стал победителем Суперлиги Б в сезоне-2009/10, а в сезоне-2013/14 завоевал серебряные медали Единой лиги ВТБ и чемпионата России.

– В 2014 году наши переговоры с руководством "Нижнего Новгорода" зашли в тупик, и решение было принято во многом на эмоциях, – цитирует пресс-служба клуба Лукича. – Это была очень непростая ситуация, но сейчас я понимаю, что все сложилось к лучшему, судя по той перезагрузке, которая произошла в наших отношениях. Теперь они выглядят даже лучше, чем были, и с обеих сторон есть желание пойти новой дорогой и выйти с "НН" на следующий уровень.

- Следили за судьбой "Нижнего" все эти годы?

– Когда была возможность, конечно, следил и даже встречался с командой в Стамбуле, когда "Нижний" играл в Евролиге с турецкими командами. Это был уже совсем другой "Нижний Новгород", поскольку каждый тренер привносит свою философию в игру. И это нормально. В любом случае, я с удовольствием увидел своих бывших игроков. А в следующих сезонах я следил за командой уже по телевизору.