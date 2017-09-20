Зоран Лукич: "Селекция "Нижнего Новгорода" еще не закончена"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич заявил, что перед ним поставлена задача создать новый коллектив, который будет способен добраться до Евролиги. В предстоящем сезоне нижегородцы, помимо Единой лиги ВТБ, будут выступать в Лиге чемпионов FIBA и Кубке России.

– Перед нами стоит задача создать новый коллектив, который будет способен добраться до Евролиги, – цитирует "Р-Спорт" Лукича. – Эта задача уже знакома мне как тренеру. Но сейчас новый состав, поэтому это будет новое дело. Не самый простой момент. Желание есть у всех. Многие хотят, чтобы мы эту задачу решили быстро, но это все совсем не так просто, как хотелось бы.

Эта задача не будет давить на меня, но, вполне возможно, будет давить на молодых ребят, которых немало в нашем коллективе. Поэтому клубу понадобится поддержка болельщиков, журналистов. И тогда эта команда сможет сделать такой большой шаг, как возвращение "Нижнего Новгорода" на прежний уровень.

Главной задачей было не потратить деньги на состав, а привлечь русских игроков с небольшим дополнением не самых дорогих иностранцев. Могли бы взять кого-то подороже, но решили дать возможность молодым проявить себя. Селекция не закончена, будет еще коррекция по ходу сезона. И смотрим вперед в следующий сезон.