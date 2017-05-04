Зоран Лукич: "Продолжаем работу с руководством "Нижнего" там, где остановились когда-то"

Новый главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич рад возвращению на пост наставника нижегородского коллектива. Также он отметил, что в команде произойдут изменения, но они будут не глобальными.

– Три года назад вместе с БК "НН" мы дошли до очень важного результата, причем не только в истории клуба, но и моей личной карьере, ведь мы росли вместе с командой, - цитирует пресс-служба клуба Лукича. - После того как наше сотрудничество прекратилось, от того успеха осталось горькое послевкусие, поэтому я рад, что сейчас вместе с руководством клуба мы сделали новый шаг навстречу друг другу и продолжаем работу там, где остановились когда-то. Произошло это не в самый легкий для "Нижнего" момент, но при этом мне бы не хотелось, чтобы прошлый сезон воспринимался как неуспешный. Нам необходимо сделать выводы, поставить команду на нужные рельсы и направить ее к тем результатам, которых ожидают наши болельщики.

После небольшого перерыва команда вернулась в рабочий режим: сейчас в Нижнем Новгороде находятся все русские игроки нашего клуба. В ближайший месяц мы будем тренироваться практически в ежедневном режиме, подкорректируем ряд моментов и проведем селекцию на следующий сезон. Могу сказать, что изменения в составе будут, но не глобальные.