15:05 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Зоран Лукич: "Победа над "Астаной" даст "НН" мотивацию в дальнейшем"


Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич после матча с "Астоной" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (85:73) отметил важность победы. Также он отсался доволен дисциплиной, которую показали игроки.

– Очень важная игра! Перед приездом в Астану я сказал, что мы будем биться до последнего, – цитирует пресс-служба клуба Лукича. – Команда неожиданного проиграла несколько игр дома, и, я надеюсь, эта победа даст нам мотивацию в дальнейшем. Самое важное, что сегодня была видна дисциплина – особенно в третей четверти мы показали как нужно играть и защищаться.

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