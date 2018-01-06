Зоран Лукич: "Победа над "Астаной" даст "НН" мотивацию в дальнейшем"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич после матча с "Астоной" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (85:73) отметил важность победы. Также он отсался доволен дисциплиной, которую показали игроки.

– Очень важная игра! Перед приездом в Астану я сказал, что мы будем биться до последнего, – цитирует пресс-служба клуба Лукича. – Команда неожиданного проиграла несколько игр дома, и, я надеюсь, эта победа даст нам мотивацию в дальнейшем. Самое важное, что сегодня была видна дисциплина – особенно в третей четверти мы показали как нужно играть и защищаться.