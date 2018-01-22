Зоран Лукич: "Нижний" уже доказал, что способен быть достойным соперником для лучших команд"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА​ отметил, что у его команды есть проблемы с травмированными игроками. Тем не менее, он рассчитывает на достойное сопротивление армейцам.

– Перед матчем с ЦСКА несколько наших игроков испытывают проблемы со здоровьем, и я пока не знаю, каким составом мы выйдем в понедельник, - цитирует пресс-служба клуба Лукича. - В противостояниях с "Химками" и УНИКСом мы уже доказали, что способны быть достойным соперником лучшим командам в лиге. Надеюсь, что встреча с ЦСКА не станет исключением. При этом нам необходимо держать в голове выездную игру с финской "Катайей" в Кубке Европы, которая пройдет через день после матча в Москве.