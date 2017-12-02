Зоран Лукич: "Нельзя за 4 месяца вывести "Нижний Новгород" на высочайший уровень"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич отметил, что построения боеспособного коллектива требуется определенный срок. Специалист также добавил, что нельзя его подопечных за 4 месяца вывести на высочайший уровень.

– После победы над "Карпош Соколи" в Кубке Европы FIBA я слышал много красивых слов, это всем понравилось, но для построения боеспособного коллектива требуется определенный срок, – цитирует "Р-Спорт" Лукича. – Когда мы попали в ПБЛ, нам понадобилось 4 года, чтобы добраться до Евролиги. А сейчас некоторые хотят за 4 месяца вывести наших ребят на высочайший уровень. Надо понимать, что это невозможно.

Мы сейчас все начинаем с нуля. Это очень трудно, даже из-за болельщиков, из-за журналистов. Пойдем вперед потихонечку, шаг за шагом. Пока "Енисей" и "Автодор" находятся впереди нас, не скажу, что очень далеко, но тем не менее. И наша мотивация на настоящий момент – догнать и перегнать хотя бы эти команды. А считать уже сейчас, что мы лучше – это неправильно.