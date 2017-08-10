Зоран Лукич: "Маккри - талантливый игрок, способный закрыть несколько позиций"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич рад подписанию контракта с форвардом Эриком Маккри. По его словам, 23-летний американец, заключивший двухлетнее соглашение, является универсалом, способным закрыть несколько позиций.

- Эрик - очень талантливый игрок, способный закрыть позиции третьего и четвертого номеров, - приводит клубная пресс-служба слова Лукича. - Он обладает отличной техникой игры спиной и лицом к кольцу, однако ключевым фактором его успешной игры в "Нижнем" станет адаптация к европейскому баскетболу. В работе с ним акцент будет сделан в первую очередь на это.

Маккри перешел в "Нижний Новгород"