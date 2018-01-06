11:40 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

Зоран Лукич: "Игроки "Нижнего" не собираются выходить на площадку "Астаны" с опущенными руками"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич​ перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Астаны" отметил, что команда не собирается выходить на паркет с опущенными руками. Игра состоится сегодня и начнется в 12.00 по московскому времени.

– После встречи в Кубке России с "Самарой" наша команда получила несколько дней отдыха, но уже перед Новым годом мы вернулись в зал и посвятили последние тренировки перед матчем с "Астаной" коррекции наших недочетов, - цитирует пресс-служба клуба Лукича. - В прошлом сезоне этот клуб показал серьезный прогресс в Единой лиге ВТБ, и в нынешнем они продолжают двигаться в заданном направлении. Кто сильнее, будем разбираться на паркете. Главное, что мы не собираемся выходить на их площадку с опущенными руками.

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http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=30646

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КОММЕНТАРИИ (1)
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MVD1969

То есть они выходят с поднятыми руками?

12:44