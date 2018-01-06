Зоран Лукич: "Игроки "Нижнего" не собираются выходить на площадку "Астаны" с опущенными руками"

Главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич​ перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Астаны" отметил, что команда не собирается выходить на паркет с опущенными руками. Игра состоится сегодня и начнется в 12.00 по московскому времени.

– После встречи в Кубке России с "Самарой" наша команда получила несколько дней отдыха, но уже перед Новым годом мы вернулись в зал и посвятили последние тренировки перед матчем с "Астаной" коррекции наших недочетов, - цитирует пресс-служба клуба Лукича. - В прошлом сезоне этот клуб показал серьезный прогресс в Единой лиге ВТБ, и в нынешнем они продолжают двигаться в заданном направлении. Кто сильнее, будем разбираться на паркете. Главное, что мы не собираемся выходить на их площадку с опущенными руками.