18:58 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Зенит" закончил сезон победой над "Калевом", Тулсон набрал 37 очков

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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Зенит" на выезде одолел "Калев" – 98:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник сине-бело-голубых Райан Тулсон, набравший 37 очков. Клуб из Санкт-Петербурга завершил регулярку на втором месте и в первом раунде плей-офф сыграет с ВЭФом. "Калев" занял 11-ю строчку, для него сезон закончен.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Калев" (Таллин) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 95:98 (25:19, 25:27, 25:28, 20:24)

 

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

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Спринт

Баскетбольная команда "Зенит" сезон отнюдь не закончила, а завершила только матчи в регулярном чемпионате ВТБ. Сезон завершится после матчей плей-офф.

19:06