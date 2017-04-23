"Зенит" закончил сезон победой над "Калевом", Тулсон набрал 37 очков

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Зенит" на выезде одолел "Калев" – 98:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник сине-бело-голубых Райан Тулсон, набравший 37 очков. Клуб из Санкт-Петербурга завершил регулярку на втором месте и в первом раунде плей-офф сыграет с ВЭФом. "Калев" занял 11-ю строчку, для него сезон закончен.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Калев" (Таллин) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 95:98 (25:19, 25:27, 25:28, 20:24)