"Зенит" вырвал победу у ВЭФ

"Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл на своей площадке ВЭФ - 84:83. В последней четверти питерцы уступали сопернику, но смогли сделать рывок "+9" за последние 10 минут. Самым результативным в этой встрече стал игрок рижской команды Роландас Фрейманис, который набрал 19 очков и сделал 10 подборов.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" (Санкт-Петербург) - ВЭФ (Рига) - 84:83 (19:16, 22:26, 22:29, 21:12)

З: Карасев (16), Харпер (16), Курич (16).

В: Фрейманис (19+10 подборов), Перез (18), Громовс (11).

22 октября. Санкт-Петербург. "СК Юбилейный".