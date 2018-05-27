"Зенит" во второй раз победил "Автодор"

"Зенит" во втором матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ обыграл "Автодор" (79:73) и повел в серии со счетом 2-0. Третья игра серии пройдет во вторник, 29 мая, в Саратове.

Единая лига ВТБ

1/4 финала

Второй матч

"Автодор" (Саратов) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 73:79 (18:24, 22:17, 16:19, 17:19)

А: Даунс (18 + 12 подборов), Кларк (18 + 11 подборов + 5 передач), Робинсон (9 + 5 передач)

З: Уиттингтон (19), Воронов (15), Харпер (12), Карасев (12), Курич (11).

Счет в серии: 0-2.

27 мая. Саратов. "ДС Кристалл".