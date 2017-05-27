"Зенит" во второй раз обыграл "Химки" в полуфинале Единой лиги ВТБ

"Зенит" на своей площадке одолел "Химки" (92:89) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Райан Тулсон, набравший 24 очка. На балл меньше у лидер подмосковной команды Алексея Шведа.
Счет в серии стал 2-0 в пользу сине-бело-голубых. Следующий поединок между этими командами пройдет в Химках 30 мая.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала
Второй матч
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Химки" – 92:89 (18:28, 22:21, 25:19, 27:21)
З: Тулсон (24), Карасев (21 + 8 передач), Тимма (13), Маркович (11 + 10 передач), Валиев (10).
Х: Швед (23 + 12 передач), Тодорович (22), Роулэнд (14), Моня (9).
Счет в серии: 2-0 (99:95).
ogneupor
против Питера есть только одна сила - ЦСКА
20:02
redgy
химки мимо евролиги опять
19:14
diskmen
Не хватило резерва Химчанам.Швед мог стать героем,а стал .........
19:10
малюта
Химчане видать хотели выиграть одну четверть при этом проиграть три и выиграть матч? Как нибудь в следующий раз
19:06