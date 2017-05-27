"Зенит" во второй раз обыграл "Химки" в полуфинале Единой лиги ВТБ

"Зенит" на своей площадке одолел "Химки" (92:89) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Райан Тулсон, набравший 24 очка. На балл меньше у лидер подмосковной команды Алексея Шведа.

Счет в серии стал 2-0 в пользу сине-бело-голубых. Следующий поединок между этими командами пройдет в Химках 30 мая.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала

Второй матч

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Химки" – 92:89 (18:28, 22:21, 25:19, 27:21)

З: Тулсон (24), Карасев (21 + 8 передач), Тимма (13), Маркович (11 + 10 передач), Валиев (10).

Х: Швед (23 + 12 передач), Тодорович (22), Роулэнд (14), Моня (9).

Счет в серии: 2-0 (99:95).