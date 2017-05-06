"Зенит" в третий раз обыграл ВЭФ и вышел в полуфинал плей-офф

"Зенит" в третьем четвертьфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ на выезде разгромил ВЭФ – 92:51. 20 очками отметился центровой сине-бело-голубых Кайл Лэндри. Счет в серии стал 3-0 в пользу его команды.

"Зенит" стал первой командой, пробившейся в полуфинал плей-офф. Его следующий соперник определится в противостоянии "Химок" и "Енисея".

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/4 финала

Третий матч

ВЭФ (Рига) – Зенит (Санкт-Петербург) – 51:92 (25:29, 9:23, 9:16, 8:24)

В: Мейерс (10 + 8 подборов), Гордон (10), Ричард (9).

З: Лэндри (20), Тимма (15), Уайт (13), Маркович (12), Валиев (10 + 7 подборов).

Счет в серии: 0-3.