"Зенит" с победы начал серию с "Химками"

В первом полуфинальном матче плей-офф Единой лиги ВТБ "Зенит" на своей площадке одолел "Химки" – 99:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник подмосковной команды Алексей Швед, набравший 31 очко. У хозяев 22 баллами отметился Аарон Уайт, на очко меньше в активе Сергея Карасева.

Следующий поединок серии состоится 27 мая.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Химки" – 99:95 (27:28, 19:16, 26:27, 27:24)

З: Уайт (22 + 7 подборов), Карасев (21), Лэндри (18), Маркович (13 + 9 передач).

Х: Швед (31 + 7 передач), Хаммел (15), Тодорович (13), Роулэнд (12).