"Зенит" пытается разгрузить зарплатную ведомость

В нынешнем межсезонье "Зенит" намерен расстаться с разыгрывающим сборной Аргентины и экс-форвардом сборной Сербии Марко Симоновичем.

По информации источника "Известий" в петербургском клубе, оба они входят в тройку самых высокооплачиваемых игроков команды и не вписываются в игровой стиль главного тренера Василия Карасева. Зарплата 28-летнего Лапровиттола составляет 900 тысяч долларов в год, 32-летний Симонович получает 600 тысяч долларов.

Лапровиттол принял участие всего в девяти матчах Единой лиги ВТБ-2017/18, набирал 4,2 очка, 2,8 передачи и делая 1,4 подбора в среднем за игру. Симонович в Единой лиге-2017/18 провел 27 матчей, его средние показатели составили 7,4 очка, 2,6 подбора и 0,4 передачи.