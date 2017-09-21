"Зенит" потерял Пушкова на весь сезон

Центровой "Зенита" Антон Пушков получил серьезную травму и не сыграет в ближайшем сезоне, информирует официальный сайт клуба. У игрока сине-бело-голубых диагностирован разрыв передней крестообразной связки и мениска колена. В ближайшие дни Пушков будет прооперирован, а срок восстановления составит 9 месяцев.

Антон Пушков пропустит сезон 2017/18



Anton Pushkov is out for 9 months. https://t.co/gSIjpABpCZ pic.twitter.com/beX8Pht9p1 – БК "Зенит" (@zenitbasket) 21 сентября 2017 г.