"Зенит" потерял Пушкова на весь сезон

Центровой "Зенита" Антон Пушков получил серьезную травму и не сыграет в ближайшем сезоне, информирует официальный сайт клуба. У игрока сине-бело-голубых диагностирован разрыв передней крестообразной связки и мениска колена. В ближайшие дни Пушков будет прооперирован, а срок восстановления составит 9 месяцев.
Антон Пушков пропустит сезон 2017/18– БК "Зенит" (@zenitbasket) 21 сентября 2017 г.
Anton Pushkov is out for 9 months. https://t.co/gSIjpABpCZ pic.twitter.com/beX8Pht9p1
Дополнительная информация
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2017/09/21/anton-pushkov-propustit-sezon-2017-18/