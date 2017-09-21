Уличная атлетика при поддержке Datsun
22:45 | Баскетбол — Единая лига ВТБ

"Зенит" потерял Пушкова на весь сезон


Центровой "Зенита" Антон Пушков получил серьезную травму и не сыграет в ближайшем сезоне, информирует официальный сайт клуба. У игрока сине-бело-голубых диагностирован разрыв передней крестообразной связки и мениска колена. В ближайшие дни Пушков будет прооперирован, а срок восстановления составит 9 месяцев.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2017/09/21/anton-pushkov-propustit-sezon-2017-18/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий