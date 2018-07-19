"Зенит" подписал Владислава Трушкина

"Зенит" подписал контракт с 25-летним форвардом Владиславом Трушкиным, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с игроком рассчитано на один год.



Сезон-2017/18 игрок провел в казанском УНИКСе. В матчах Единой лиги ВТБ 201-сантиметровый форвард за 11:17 минут на паркете в среднем за игру набирал 3,8 очка, а также совершал 1,9 подбора и 1 результативную передачу.



Трушкин привлекался в юношеские сборные России различных возрастов, а в прошлом году дебютировал в основной национальной команде.