''Зенит'' подписал американского форварда накануне его 27-летия

''Зенит'' достиг договоренности о переходе с тяжелым форвардом Дрю Гордоном, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 26-летним американским новичком, которому в среду исполнится 27 лет, подписан по схеме "1+1". Прошедший сезон игрок провел в литовском ''Летувос Ритас'.

В среднем за 42 игры в чемпионате Литвы Гордон набирал 10,6 очка, делал 7,1 подбора и 1,5 передачи. На его счету также 14 игр в Еврокубке, средние показатели – 12,6 очка, 1,4 передачи, 1,2 перехвата, 0,6 блокшота. Гордон стал лучшим игроком Еврокубка по подборам – в среднем 9,6 за матч.