"Зенит" победил ВЭФ, Карасев не набрал ни одного очка и получил травму

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Зенит" на своей площадке нанес поражение ВЭФу – 90:76. По 21 очку набрали лидеры сине-бело-голубых Райан Тулсон и Янис Тимма. Столько же на счету игрока рижан Яниса Блумса.

Новичок хозяев Сергей Карасев, прежде чем получить травму, провел на паркете 8 минут и 17 секунд, не отметившись набранными очками. Его "плюс/минус" за эту встречу составил "-10". Тем не менее, "Зенит" одержал четвертую победу подряд на старте сезона и остался на втором месте в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" (Санкт-Петербург) – ВЭФ (Рига) – 90:76 (17:21, 24:23, 21:18, 28:14)

З: Тимма (21), Тулсон (21), Пушков (16), Уайт (11 + 15 подборов), Маркович (6 + 12 передач).

В: Блумс (21), Шкеле (10).