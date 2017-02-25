"Зенит" победил "Енисей" в Единой лиге ВТБ

"Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил "Енисей" со счетом 94:78. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Райан Тулсон, набравший 16 очков. У "Енисея" центровой Фрэнк Элегар и форвард Сулейман Браймох набрали по 15 очков.
Лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Енисей" (Красноярск) – 94:78 (22:18, 30:16, 19:27, 23:17)
Pleafant
С такой игрой Зенит не ровня Локомотиву.Вернее сказать,и игра то,как таковая,проглядывает изредка,ставка только на бросок.При этом у Зенита сегодня все мазали безбожно.
15:33