"Зенит" победил "Енисей" в Единой лиге ВТБ

"Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил "Енисей" со счетом 94:78. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Райан Тулсон, набравший 16 очков. У "Енисея" центровой Фрэнк Элегар и форвард Сулейман Браймох набрали по 15 очков.

Лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Енисей" (Красноярск) – 94:78 (22:18, 30:16, 19:27, 23:17)