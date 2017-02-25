14:49 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Зенит" победил "Енисей" в Единой лиге ВТБ

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"Зенит" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ победил "Енисей" со счетом 94:78. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Райан Тулсон, набравший 16 очков. У "Енисея" центровой Фрэнк Элегар и форвард Сулейман Браймох набрали по 15 очков.

Лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Енисей" (Красноярск) – 94:78 (22:18, 30:16, 19:27, 23:17)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Pleafant

С такой игрой Зенит не ровня Локомотиву.Вернее сказать,и игра то,как таковая,проглядывает изредка,ставка только на бросок.При этом у Зенита сегодня все мазали безбожно.

15:33

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