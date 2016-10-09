"Зенит" победил "Цмоки-Минск", Карасев набрал 18 очков

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Зенит" на выезде нанес поражение "Цмоки-Минску" – 71:58. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Дрю Джойс, набравший 23 очка. У сине-бело-голубых 18 очками отметился Сергей Карасев, вернувшийся в Россию из НБА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Цмоки-Минск" (Минск) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 58:71 (8:20, 17:22, 16:12, 17:17)

Ц: Джойс (23), Гагич (11 + 10 подборов), Милошевич (9 + 8 подборов), Киселюс (4 + 12 подборов).

З: Тимма (20), Карасев (18), Лэндри (10 + 7 подборов).