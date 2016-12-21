"Зенит" одолел "Астану", Вихров набрал 22 очка

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Зенит" на своей площадке нанес поражение "Астане" – 99:72. Самым результативным игроком встречи стал защитник сине-бело-голубых Артем Вихров, набравший 22 очка. 10 очками отметился его партнер Сергей Карасев, реализовавший лишь один из пяти бросков с игры.
Клуб из Санкт-Петербурга одержал первую победу в последних трех играх. Подопечные Василия Карасева идут на пятом месте в сводной таблице "регулярки". "Астана" – шестая.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Астана" – 99:72 (19:17, 18:18, 36:17, 26:20)
З: Вихров (22), Уайт (19 + 9 подборов), Карасев (10).
А: Одом (18 + 8 подборов), Лоури (16), Жигулин (10).
Zico-wc
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