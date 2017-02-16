"Зенит" одержал победу над ЦСКА

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 90:77. Самым результативным игроком встречи стал защитни питерской команды Стефан Маркович, набравший 19 очков. Армейцы потерпели второе проажение в сезоне в этом турнире, а "Зенит" вышел на третье место в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
"Зенит" - ЦСКА - 90:77 (23:16, 27:19, 25:17, 15:25)
З: Маркович (19), Тулсон (15), Тимма (14).
Ц: Фридзон (13), Огастин (12), Хиггинс (11).
FINIX
Браво-браво, Василий Карасёв!
22:12