"Зенит" одержал победу над ЦСКА

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 90:77. Самым результативным игроком встречи стал защитни питерской команды Стефан Маркович, набравший 19 очков. Армейцы потерпели второе проажение в сезоне в этом турнире, а "Зенит" вышел на третье место в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" - ЦСКА - 90:77 (23:16, 27:19, 25:17, 15:25)

З: Маркович (19), Тулсон (15), Тимма (14).

Ц: Фридзон (13), Огастин (12), Хиггинс (11).