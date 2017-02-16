22:06 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

"Зенит" одержал победу над ЦСКА

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"Зенит" обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ - 90:77. Самым результативным игроком встречи стал защитни питерской команды Стефан Маркович, набравший 19 очков. Армейцы потерпели второе проажение в сезоне в этом турнире, а "Зенит" вышел на третье место в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" - ЦСКА - 90:77 (23:16, 27:19, 25:17, 15:25)

З: Маркович (19), Тулсон (15), Тимма (14).

Ц: Фридзон (13), Огастин (12), Хиггинс (11).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/vtb/2016-2017/

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