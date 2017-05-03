"Зенит" обыграл ВЭФ во втором матче серии

"Зенит" с небольшим преимуществом обыграл ВЭФ (79:74) во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Отметим, что в составе петербургского клуба по 20 очков набрали Райан Тулсон и Аарон Уайт.

"Зенит" повел в серии со счетом 2-0, следующий матч состоится 6 мая в Риге.

Лига ВТБ

1/4 финала

"Зенит" (Санкт-Петербург) – ВЭФ (Рига) – 79:74 (10:18, 29:21, 20:14, 20:21)

3 мая. Санкт-Петербург. "ДС Юбилейный".

Счет в серии: 2-0

З: Тулсон (20), Уайт (20), Маркович (9 + 8 передач)

В: Мейерс (18 + 12 подборов), Ричард (11), Мейерис (10)