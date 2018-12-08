"Зенит" обыграл УНИКС, "Цмоки-Минск" одолел ВЭФ в очередном игровом дне Единой лиги ВТБ

8 декабря в Единой лиге ВТБ прошло два матча. "Зенит" переиграл в гостях УНИКС, ВЭФ уступил в гостях "Цмоки-Минск".

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Цмоки-Минск" (Минск) - ВЭФ (Рига) - 91:84 (19:26, 23:13, 30:18, 19:27)

Ц: Тростинецкий (19), Саддлер (16), Семенюк (13)

В: Гражулис (18), Яниченокс (15), Зак (14).

"Зенит" (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань) - 74:77 (9:16, 18:19, 21:23, 26:19)

З: Рейнольдс (16), Воронов (14), Ютофф (10).

У: Смит (18), Макколум (14), Генри, Ндур (10)

Турнирная таблица Единой лиги ВТБ

Дополнительная информация:

http://www.sport-express.ru/basketball/vtb-league/