"Зенит" обыграл "Енисей" и продлил победную серию

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Зенит" на своей площадке обыграл "Енисей" – 85:73. Для команды из Санкт-Петербурга эта победа стала в турнире шестой подряд. Подопечные Василия Карасева занимают третье место в таблице регулярки. "Енисей" с пятью поражениями в шести играх идет 11-м.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Енисей" (Красноярск) – 85:73 (27:24, 22:18, 15:10, 21:21

З: С. Карасев (13), Гордон (13 + 8 подборов), Лазарев (12), Курич (11).

Е: Захаров (16), Браймо (14 + 10 подборов), Дауделл (14).