"Зенит" объявил о переходе Симоновича

Форвард Марко Симонович стал игроком "Зенита", сообщает пресс-служба клуба. В прошлом сезоне 31-летний баскетболист выступал за "Црвену Звезду", которую он покинул по истечении контракта на правах свободного агента. В чемпионате Сербии он принял участие в 32 матчах, в среднем набирая 10,2 очка, делая 2,3 подбора и 1,1 передачи. В 30 играх Евролиги на его счету 12,6 очка и 3,6 подбора.

Симонович – победитель Универсиады, обладатель серебряных медалей чемпионата мира и Олимпиады в составе сборной Сербии. Чемпион Сербии и Черногории, победитель Адриатической лиги, обладатель Кубков Корача и Черногории. Подробности его контракта с "Зенитом" не разглашаются.