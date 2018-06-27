"Зенит" хочет продлить контракт с Карасевым

Генеральный директор "Зенита" Игорь Оноков сообщил, что вскоре главный тренер команды Василий Карасев​ подпишет новый контракт. Соглашение будет рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один.

– Василию Карасеву предложено продлить контракт с клубом, – цитируют "Известия" Онокова. – Договор в процессе оформления, но могу сказать, что все принципиальные моменты практически согласованы. На какой срок будет рассчитан новый договор, пока сказать не могу.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством 46-летнего Василия Карасева "Зенит" третий год подряд стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ.