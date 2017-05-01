Защитник "Пармы" Ухов – лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ

Защитник "Пармы" Иван Ухов признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой лиги ВТБ-2016/17, информирует официальный сайт турнира. Обладатель титула "Лучшему молодому игроку" определялся среди баскетболистов лиги не старше 22 лет.

21-летний Ухов провел за "Парму" 24 матча, в которых набирал в среднем 7,9 очка (44,3% с двухочковой дистанции, 37,5% с трехочковой, 76,3% – со штрафных), 3,2 подбора и 1,6 передачи. Кроме того, Ухов принял участие в конкуре лучших снайперов Единой лиги ВТБ, который прошел в рамках Матча всех звезд в Сочи.

– Большое спасибо лиге за эту награду. В следующем сезоне постараюсь играть еще лучше, – отметил Ухов. – "Парма" получила неоценимый опыт по ходу сезона, который поможет нам стать сильнее. Конечно, на всю жизнь запомню Матч всех звезд – очень удивился и обрадовался, когда меня пригласили на конкурс снайперов. Спасибо за оказанную честь. Если говорить о других молодых игроках, то отметил бы Илью Попова, который провел хороший сезон за "Нижний Новгород".