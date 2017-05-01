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Защитник "Пармы" Ухов – лучший молодой игрок Единой лиги ВТБ

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Защитник "Пармы" Иван Ухов признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой лиги ВТБ-2016/17, информирует официальный сайт турнира. Обладатель титула "Лучшему молодому игроку" определялся среди баскетболистов лиги не старше 22 лет.

21-летний Ухов провел за "Парму" 24 матча, в которых набирал в среднем 7,9 очка (44,3% с двухочковой дистанции, 37,5% с трехочковой, 76,3% – со штрафных), 3,2 подбора и 1,6 передачи. Кроме того, Ухов принял участие в конкуре лучших снайперов Единой лиги ВТБ, который прошел в рамках Матча всех звезд в Сочи.

– Большое спасибо лиге за эту награду. В следующем сезоне постараюсь играть еще лучше, – отметил Ухов. – "Парма" получила неоценимый опыт по ходу сезона, который поможет нам стать сильнее. Конечно, на всю жизнь запомню Матч всех звезд – очень удивился и обрадовался, когда меня пригласили на конкурс снайперов. Спасибо за оказанную честь. Если говорить о других молодых игроках, то отметил бы Илью Попова, который провел хороший сезон за "Нижний Новгород".

 

Ivan Ukhov (@parmabasket) – Young Player of the Year! 🏆 Иван Ухов ("Парма") – лучший молодой игрок сезона-2016/17!

Публикация от Единая Лига ВТБ | VTB League (@vtbleague) Апр 30 2017 в 3:28 PDT

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/ivan-uhov-luchshij-molodoj-igrok-ligi/​

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