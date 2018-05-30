Защитник ЦСКА Родригес стал обладателем премии за вклад в развитие канарской культуры

Защитник ЦСКА Серхио Родригес стал обладателем ежегодной премии Канарских островов – одной из высочайших наград этого испанского региона. Официальная церемония состоится сегодня в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Как сообщает официальный сайт московских армейцев, по логистическим причинам баскетболист не смог лично получить приз из рук губернатора на родине и остался в Москве. Испанец стал первым профессиональным спортсменом в истории премии, которая вручается за вклад в развитие канарской культуры с 1984 года. Вместе с ним в этом году награды удостоились поэт Анхель Санчес Риверо и фольклорная группа Los Gofiones.