Янис Тимма: "Чувствую свой вклад в популяризацию баскетбола в Петербурге"

Капитан "Зенита" Янис Тимма заявил, что чувствует свой вклад в развитие своего вида спорта в Санкт-Петербурге. 24-летний латвийский баскетболист выступает за "Зенит" с 2015 года, куда перешел из рижского ВЭФ. В минувшем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Тимма провел 25 матчей, в которых в среднем набирал по 13,0 очка, делал по 4,0 подбора и 2,4 передачи за игру.

– Вы чувствуете, что не просто являетесь капитаном и лидером команды, но и делаете большой вклад в популяризацию баскетбола в Петербурге?

– Мне сложно судить об этом, такой вопрос стоит задавать как раз фанатам "Зенита" и любителям баскетбола – тем, кто следил за командой с первого года и помнит, как обстояли дела до появления "Зенита", - сказал Тимма. - Но свой вклад в общее дело я все-таки чувствую.