Янис Гайлитис: "ВЭФ в последней четверти не выдержал темп "Зенита"

Главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Зенита" (76:90) признал, что команда не смогла выдержать напор соперника в последней четверти. Для рижской команды это поражение стало вторым в трех матчах турнира.

- Мы хорошо играли на протяжении трех четвертей, но в заключительной десятиминутке по различным причинам не выдержали, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Яниса Гайлитиса. - "Зенит" достаточно легко смог решить исход в свою пользу в концовке матча. Игроки не смогли держать темп до конца матча и полностью выполнять наш игровой план в концовке.

Штрафные броски? У нас есть проблемы с этим компонентом. В прошлом матче мы бросали штрафные с процентом 52. Дело в том, что в нашей команде собрались такие игроки, которые на протяжении всей карьеры плохо исполняют штрафные броски. Игроки "Зенита" бросают штрафные гораздо лучше.