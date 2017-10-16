Янис Гайлитис: "ВЭФ потерял уверенность в себе, "Нижний" этим воспользовался"

Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис после поражения от "Нижнего Новгорода" (64:80) отметил, что на результате сказались проигранные подборы.

– Поздравляю "Нижний" с победой в первой игре сезона, – цитирует сайт Единой Лиги ВТБ Гайлитиса. – Мы очень плохо провели вторую половину, особенно ее начало. Забили всего 55 процентов со штрафной линии, не попали свои броски с игры и, как следствие, потеряли уверенность в себе. "Нижний" сумел этим воспользоваться. В концовке их большие Попов и Еловац очень грамотно действовали под кольцом. Кроме того, сегодня мы проиграли подбор: 38 против 27 – большая разница.