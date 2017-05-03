Янис Гайлитис: "У ВЭФ были все шансы победить "Зенит"

Главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис после поражения от "Зенита" (74:79) во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ заявил, что у его подопечных были шансы одержать победу в Санкт-Петербурге. Напомним, что счет в серии 2-0 в пользу российского клуба, следующий матч состоится 6 мая в Риге.

– Мы плохо начали вторую половину, после чего должны были отыгрываться, – цитирует Гайлитиса сайт Единой лиги ВТБ. – В концовке Райан Тулсон попал очень сложные броски, показав, что он игрок высокого класса. Мы же свой решающий бросок не попали. Несмотря на это, я доволен командой, ребята показали характер. У нас были все шансы победить в Санкт-Петербурге, но теперь мы будем готовиться к матчу в Риге.