Янис Гайлитис: "Не верится, что у нас в команде пять Шакилов О’Нилов"

Главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис после поражения от "Зенита" в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ (81:93) посетовал на плохую реализацию штрафных бросков. По его словам, даже Шакил О'Нил в свое время так плохо не бросал.

– Мы не очень хорошо сыграли в защите, особенно в начале матча, проигрывали много подборов на своем щите, "Зенит" подобрал мяч под нашим кольцом 17 раз, - цитирует пресс-служба питерского клуба Гайлитиса. - Но самое главное, что игроки не могут так плохо бросать штрафные во время плей-офф. Мы промахнулись 17 раз из 29 бросков. Думаю, даже Шакил О’Нил в свое время не бросал так плохо. Не верю, что у нас пять Шакилов в команде. Однако же мы боролись, показали характер и продолжим бороться в следующей игре.