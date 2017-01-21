19:28 21 января | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Янис Гайлитис: "Хотели помешать дальним броскам и выиграть подбор"

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Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис после победы над "Нижним Новгородом" (81:74) в матче Единой лиги ВТБ отметил, что соперник находится не в лучшем состоянии. По его словам, подопечные реализовали план на игру.

- Обыграли очень неплохую команду в гостях, показав при этом хороший баскетбол, - цитирует "Р-Спорт"  Гайлитиса. - Знали, что в "Нижнем Новгороде" много индивидуально сильных игроков с хорошим броском. Может быть, соперник находится не в самом лучшем физическом и эмоциональном состоянии, поэтому такой результат. Хотели помешать дальним броскам и выиграть подбор. Это удалось воплотить.

Пока пройдена только половина пути. В лиге стало меньше команд, плюс к этому одержали несколько важных побед, в том числе дома, а на выезде обыграли "Химки". Рано еще говорить о результате, чтобы попасть в плей-офф, придется много поработать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20170121/1115223251.html

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