23:41 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Янис Гайлитис: "Хорошо сыграли лидеры УНИКСа"

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Главный тренер ВЭФ Янис Гайлитис похвалил команду за проявленный характер в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (84:89). По его мнению, удачно сыграли лидеры соперника.

– Поздравляю соперников с победой. Хорошо сыграли лидеры команды. В первой половине – Колом, во второй Лэнгфорд показал свой класс, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Гайлитиса. – Мы боролись до конца, показали характер. Да, хотели навязать свою игру, но если такой баскетболист как Колом в своем возрасте может сорок минут провести на паркете, значит класс есть.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/klass-uniksa-harakter-vef/

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