14:48 4 февраля | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Ян Вуюкас: "Нижний Новгород" показывает очень быстрый баскетбол"

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Центровой "Локомотива" Ян Вуюкас в преддверии матча Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" отметил качество игры противника. Он подчеркнул, что на своей площадке краснодарцы обязаны побеждать.

– "Нижний" в последние недели начал показывать очень качественную игру. Они демонстрируют очень быстрый баскетбол, который полностью подходит их игрокам, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Вуюкаса. – Уважаем каждого соперника, и "Нижний" – не исключение. Но играем дома, и наша цель – победить в матче и продолжить удерживать хорошую позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6775448.html

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