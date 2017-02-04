Ян Вуюкас: "Нижний Новгород" показывает очень быстрый баскетбол"

Центровой "Локомотива" Ян Вуюкас в преддверии матча Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" отметил качество игры противника. Он подчеркнул, что на своей площадке краснодарцы обязаны побеждать.

– "Нижний" в последние недели начал показывать очень качественную игру. Они демонстрируют очень быстрый баскетбол, который полностью подходит их игрокам, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Вуюкаса. – Уважаем каждого соперника, и "Нижний" – не исключение. Но играем дома, и наша цель – победить в матче и продолжить удерживать хорошую позицию в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.