21:40 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Ян Вуюкас: "Автодор" может бороться с любым соперником"

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Центровой "Локомотива" Ян Вуюкас считает "Автодор" опасным соперником – с саратовской командой краснодарцы встретятся в ближайшем матче Единой лиги ВТБ. Он отметил скоростные качества "Автодора".

– В этом сезоне "Автодор" показал, что может бороться с абсолютно любым противником, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Вуюкаса. – Эта команда очень опасна, прежде всего в нападении. Им свойственен быстрый стиль. Если мы хотим уехать из Саратова с победой, нам следует приготовиться к серьезной схватке.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/zhara-v-saratove-avtodor-primet-lokomotiv-kuban/

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