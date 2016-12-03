Вячеслав Зайцев: "Победа над "Автодором" не далась "Химкам" легко"

Защитник "Химок" Вячеслав Зайцев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против "Автодора" (102:70) отметил, что победа не далась команде легко, несмотря на итоговый счет. На данный момент химчане занимают третью строчку в турнирной таблице.

- На самом деле, было не все так легко, как могло показаться, - приводит пресс-служба "Химок" слова Зайцева. - Мы начали очень агрессивно и в защите, и в нападении, забили пару легких мячей, и все начало получаться. Тренер доверил мне, я вышел в старте и сыграл неплохо. Всегда приятно выходить с первых минут, это придает уверенности. "Автодор" – команда хорошая, но у них появились новые баскетболисты, которые еще не успели вписаться в структуру игры. Думаю, в дальнейшем они прибавят и станут сильнее.