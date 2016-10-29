Вячеслав Шушаков: "Подарили "Енисею" четвертую четверть"

Главный тренер "Пармы" Вячеслав Шушаков считает, что его команда в конце матча упустила победу над "Енисеем" (79:81) в матче Единой лиги ВТБ. По ходу встречи пермяки вели с разницей в 19 очков.

– Можно сказать, что сегодня мы сделали огромный подарок "Енисею" в виде четвертой четверти, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Шушакова. – Три четверти полностью выполняли установку, в четвертой начали сомневаться. Может быть, от отсутствия опыта при таком преимуществе в счете. Видимо, стали смотреть на табло. А "Енисей" с хорошими исполнителями переиграл нас в индивидуальном баскетболе.