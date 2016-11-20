19:10 | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Вячеслав Шушаков: "Парме" не хватило реализации"

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Главный тренер "Пармы" Вячеслав Шушаков посетовал на плохую реализацию в матче Единой лиги ВТБ с "Цмоки-Минск" (61:67). По его словам, пермякам пока не хватает уверенности, поэтому они замыкают турнирную таблицу.

– По игре могу сказать одно: бились, старались. Хорошо разобрали соперника, пропустили всего 67 очков, с другой стороны в нападении не хватило реализации, – цитирует официальный сайт Единой лиги ВТБ Шушакова. – Может быть, если бы мы забили пару свободных бросков, это бы выровняло игру. Команда "Цмоки-Минск" имеет опыт выступления в Лиге ВТБ, а нам пока не хватает уверенности. Все-таки на игроков давит груз ответственности, что вот-вот должны выиграть. Не хватило раскованности.

Дополнительная информация

http://www.vtb-league.com/ru/news/tsmoki-minsk-iz-permi-s-pobedoj/

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